У Харкові в безробітного вилучили 30 кг макової соломки

12:18, 16 квітня 2010
Харьків
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Порушено кримінальну справу

Харків. 16 квітня. УНІАН. У Харкові у 26-річного безробітного місцевого мешканця вилучили 30 кілограмів макової соломки.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, співробітники Управління боротьби з незаконними обігом наркотиків затримали чоловіка, коли той перевозив партію наркотичної речовини з одного з районів області до міста Харкова з метою переробки і подальшої реалізації.

За фактом порушено кримінальну справу.

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