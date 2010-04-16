У Харкові в безробітного вилучили 30 кг макової соломки
12:18, 16 квітня 2010Харьків
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Порушено кримінальну справу
Харків. 16 квітня. УНІАН. У Харкові у 26-річного безробітного місцевого мешканця вилучили 30 кілограмів макової соломки.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, співробітники Управління боротьби з незаконними обігом наркотиків затримали чоловіка, коли той перевозив партію наркотичної речовини з одного з районів області до міста Харкова з метою переробки і подальшої реалізації.
За фактом порушено кримінальну справу.
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