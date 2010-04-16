Міліція накрила керівників фірми, які вкрали у колег 620 тонн пшениці

Харків. 16 квітня. УНІАН. Працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУМВС України у Харківській області викрили директорів одного з ТОВ, які незаконно реалізували 620 тонн зерна пшениці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, оперативники встановили, що згадані керівники уклали угоду з іншим ТОВ на зберігання 620 тисяч тонн зерна. Проте умов договору шахраї не виконали, і протягом 2009-2010 років, зловживаючи службовим становищем, реалізували це зерно ряду підприємств Харківщини, чим завдали збитків власнику зерна на понад 600 тис. грн.

За даним фактом районна прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Триває слідство.