Курси валют у банках Харкова
16:22, 27 квітня 2010Харьків
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Долар 7,885 - 7,91 грн.
Харків. 27 квітня. УНІАН. На 27 квітня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк – купівля долара - 7,8859 грн. (продаж - 7,89 грн.), євро - 10,54 грн. (10,55 грн.), Базис - 7,885 (7,934), 10,53 (10,63), Реал-банк - 7,91 (7,94), 10,53 (10,65) відповідно.
Національний банк України на 27 квітня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 792.6100 (на 26 квітня – 792.5800)
100 EUR – 1055.8358 (на 26 квітня – 1055.0032)
10 RUR – 2.7249 (на 26 квітня – 2.7074)
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