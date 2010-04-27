Курси валют у банках Харкова

Долар 7,885 - 7,91 грн.

Харків. 27 квітня. УНІАН. На 27 квітня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк – купівля долара - 7,8859 грн. (продаж - 7,89 грн.), євро - 10,54 грн. (10,55 грн.), Базис - 7,885 (7,934), 10,53 (10,63), Реал-банк - 7,91 (7,94), 10,53 (10,65) відповідно. Національний банк України на 27 квітня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 792.6100 (на 26 квітня – 792.5800) 100 EUR – 1055.8358 (на 26 квітня – 1055.0032) 10 RUR – 2.7249 (на 26 квітня – 2.7074)

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