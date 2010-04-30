Курси валют у банках Харкова

Долар - 7,89 грн.

Харків. 30 квітня. УНІАН. На 30 квітня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 7,8909 грн. (продаж - 7,895 грн.), євро - 10,47 грн. (10,48 грн.), Базис - 7,89 (7,937), 10,42 (10,51), Реал-банк - 7,89 (7,95), 10,37 (10,54) відповідно. Національний банк України на 30 квітня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 792.5900 (на 29 квітня – 792.5900) 100 EUR – 1050.6573 (на 29 квітня – 1049.7855) 10 RUR – 2.7061 (на 29 квітня – 2.6977).

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