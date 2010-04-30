Кернес не виключає своєї участі у виборах мера Харкова

Харків. 30 квітня. УНІАН. Виконуючий обов’язки Харківського міського голови Геннадій КЕРНЕС не виключає можливості своєї участі у виборах мера Харкова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції, відповідаючи на питання журналістів про можливість висунення його кандидатури на посаду мера.

Г.КЕРНЕС зазначив, що має бути ухвалене колегіальне рішення з приводу кандидатури на посаду Харківського міського голови від Партії Регіонів, і в цих обставинах його особисте бажання не буде визначальним.

«Я гадаю, що коли настане момент прийняття рішення, тоді буде визначено, хто піде на вибори в органи місцевого самоврядування. Моє особисте бажання брати участь у виборах міського голови буде вам доведено після того, як буде ухвалене загальне рішення. Тому що один у полі не воїн», – сказав Г.КЕРНЕС.

При цьому він вважає недоцільним проведення виборів мера 11 липня, а свої дії (звернення до Верховної ради України з проханням встановити дату виборів міського голови Харкова) пояснив вимогами чинного законодавства.

«На сьогодні я вважаю, що проводити вибори в липні недоцільно. Я як виконуючий обов’язки міського голови написав звернення до Верховної ради згідно з чинним законодавством наступного дня після того, як Михайло Маркович ДОБКІН перейшов на роботу до обласної державної адміністрації», – сказав Г.КЕРНЕС.

Г.КЕРДЕС підкреслив, що в Харкові сьогодні існує «всім зрозуміла» влада, яка плідно співпрацює з обласною держадміністрацією, утворюючи «злагоджену» політичну команду.

Недоцільно проводити вибори мера Харкова 11 липня 2010 р. Г.КЕРНЕС вважає тому, що чергові вибори мають відбутися в березні 2011 р.

«Наскільки мені відомо, дата визначена 11 липня. Чи є доцільність проводити вибори 11 липня, витрачати гроші на це, щоб потім знову вибори провести в березні 2011 року?», – сказав Г.КЕРНЕС.

Він зауважив, що вибори нового міського голови можуть внести нестабільність у політичний баланс в області, а також порушити злагоджену роботу «міста й області».

Як повідомляв УНІАН, у Верховній раді України зареєстровано проект постанови про призначення виборів міського голови Харкова, які мають відбутися у зв’язку з достроковим припиненням повноважень Харківського міського голови М.ДОБКІНА та призначенням його головою Харківської облдержадміністрації. Розглянувши клопотання Харківської міськради, Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування ВРУ пропонує призначити позачергові вибори Харківського міського голови на неділю, 11 липня 2010 р.