У Харкові розпочалися торжества з нагоди Дня Перемоги

Харків. 9 травня. УНІАН. До Дня Перемоги у Харкові пройде низка святкових заходів, зокрема:

8.00 – відбудеться урочисте покладання квітів до пам’ятника Маршалу Г.К. Жукову.

9.00 – до Меморіалу у Дробицькому Яру.

10.00 – до Меморіалу Слави у Лісопарку.

10.45 – до пам’ятника Воїну-визволителю (вул. 23 Серпня).

11.00 – до Братської могили жертв фашизму (пр. Правди, 13).

11.15 – до пам`ятника студбатівцям.

11.30 – до Національного Меморіального комплексу «Висота маршала І.С.Конєва».

09.00 – урочисте відкриття стели загиблим льотчикам (м. Харків, аеровокзал).

10.00 – урочисте відкриття великих пейнтбольних маневрів «Перемога 2010» (Лісопарк, Бєлгородське шосе, Помірки, 4).

11.00 – легкоатлетичний пробіг вулицями Героїв, присвячений Дню Перемоги (просп. Маршала Жукова, бульвар Юр’єва, вул. Харківських дивізій, вул. Танкопія, просп. Маршала Жукова).

12.00 – на майдані Свободи парад військ та військової техніки.

13.00 – концертна програма для ветеранів Великої Вітчизняної війни.

13.30 – почнуть працювати дві «польові кухні» з солдатською кашею для ветеранів: перша – на майдані Свободи, за пам’ятником Леніну, друга – у саду ім. Шевченка.

19.00 – на майдані Свободи святкова концертна програма для харків’ян та гостей міста.

22.00 – святковий феєрверк.