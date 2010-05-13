Самара має намір придбати партію Ан-148-100

Харків. 13 травня. УНІАН. Самара має намір придбати вісім літаків Ан-148-100.

Як повідомили УНІАН в уряді Самари, відповідну постанову було затверджено 12 травня.

«Бюджетні інвестиції в розмірі 100 млн. рублів дозволять у 2010 році придбати повітряні судна Ан-148-100Е й зробити ще один крок на шляху створення регіональної авіакомпанії (робоча назва Air Samara) з базуванням у міжнародному аеропорту «Курумоч», – йдеться в повідомленні.

Виділення коштів із бюджету Самарської області буде здійснено за рахунок додаткових джерел фінансування.

Як повідомляв УНІАН, у складані літаків Ан-148 бере участь Харківський авіазавод, виготовляючи, зокрема, для цієї машини центроплани.