Самара має намір придбати партію Ан-148-100
09:13, 13 травня 2010Харьків
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Створюється регіональна авіакомпанія
Харків. 13 травня. УНІАН. Самара має намір придбати вісім літаків Ан-148-100.
Як повідомили УНІАН в уряді Самари, відповідну постанову було затверджено 12 травня.
«Бюджетні інвестиції в розмірі 100 млн. рублів дозволять у 2010 році придбати повітряні судна Ан-148-100Е й зробити ще один крок на шляху створення регіональної авіакомпанії (робоча назва Air Samara) з базуванням у міжнародному аеропорту «Курумоч», – йдеться в повідомленні.
Виділення коштів із бюджету Самарської області буде здійснено за рахунок додаткових джерел фінансування.
Як повідомляв УНІАН, у складані літаків Ан-148 бере участь Харківський авіазавод, виготовляючи, зокрема, для цієї машини центроплани.
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