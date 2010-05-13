Комітет реформ проведе друге засідання

Харків. 13 травня. УНІАН. Сьогодні у великому залі Будинку Рад відбудеться друге засідання Харківського регіонального Комітету з економічних реформ.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, на засіданні будуть підбиті підсумки першого місяця роботи Комітету.

За цей час склад регіонального Комітету був поширений за рахунок залучення фахівців у різних галузях економіки, науковців, представників місцевого самоврядування та громадських організацій. Десятьма робочими групами регіонального Комітету були внесені конкретні пропозиції по відповідних напрямках, узгоджені з державним Комітетом з економічних реформ на чолі з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

На засіданні також будуть заслухані звіти керівників робочих груп і підгруп Комітету про результати проведеної роботи та накреслені основні напрямки реформування відповідних галузей.