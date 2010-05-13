Рух по проспекту Правди ще закритий
11:25, 13 травня 2010Харьків
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Коли поновиться, скажуть пізніше
Харків. 13 травня. УНІАН. Рух по проспекту Правди у Харкові поки залишається закритим.
Як повідомляє сайт Харківської міськради, за інформацією Департаменту транспорту та зв’язку, це пов’язане з необхідністю вивчення питання безпеки руху транспорту та пішоходів.
Про дату поновлення руху по проспекту Правди на ділянці від вул. Сумської до вул. Трінклера буде повідомлено додатково.
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