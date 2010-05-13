У Печенігах батько застрелив сина

Харків. 13 травня. УНІАН. В райцентрі Печеніги Харківської області батько застрелив свого сина з рушниці.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МНС України в Харківській області, це сталося вночі 9 травня.

До міліції зателефонувала жінка, яка повідомила, що на власному подвір’ї знайшла вбитого сина. За вказаною адресою правоохоронці виявили труп чоловіка з вогнепальним пораненням. Ним виявився 33-річний безробітний, раніше двічі засуджений. Міліції встановила, що постріл зробив 55-річний батько загиблого, інвалід першої групи. Близько восьмої години ранку підозрюваний був затриманий на одній із вулиць Печенігів.

Затриманий пояснив, що між ним і сином постійно виникали сварки. Батькові не подобалася поведінка сина, який постійно пиячив і ніде не працював. Напередодні ввечері син і батько знову посварилися. Молодик попрямував у місцеве кафе, а, повернувшись, намагався продовжити сварку. Він почав вибивати двері у літню кухню, де звечора зачинився батько. Коли син увірвався до кухні, батько вистрелив у нього з мисливської рушниці.

За цим фактом порушено кримінальну справу за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Підозрюваного затримано в порядку ст. 115 КПК України.