У харків’янина вилучили героїн

Харків. 13 травня. УНІАН. Працівниками сектору карного розшуку Московського райвідділу міліції м. Харкова біля одного з будинків по проспекту Тракторобудівників у 29-річного харків’янина було вилучено наркотичну речовину - героїн.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МНС України в Харківській області.

Крім того, увечері 12 травня працівниками відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків обласної міліції біля одного з будинків по вул. Ярославській був затриманий 24-річний мешканець Дніпропетровська, у якого було вилучено синтетичну психотропну речовину «Метамфетамін».

В обох випадках вилучене направлено на дослідження. Місце та мета придбання встановлюються, повідомили в ЦЗГ.