Курси валют у банках Харкова

Долар 7,88 - 7,9

Харків. 13 травня. УНІАН. На 13 травня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 7,8827 (продаж - 7,887 грн.), євро - 10,02 грн. (10,03 грн.), Базис - 7,88 (7,933), 9,9 (10,08), Реал-банк - 7,9 (7,95), 9,9 (10,15) відповідно. На 13 травня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 792.5900 (на 12 травня – 792.5900) 100 EUR – 1005.4797 (на 12 травня – 1006.4308) 10 RUR – 2.6241 (на 12 травня – 2.6106)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter