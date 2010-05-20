Ярославський не припинить інвестиції в Євро-2012 - заява

Харьков. 20 мая. УНИАН. Президент ФК «Металлист».Александр ЯРОСЛАВСКИЙ опроверг появившуюся в интернете информацию о том, что если его клуб будет переведен в первую лигу, он перестанет инвестировать проекты Евро-2012.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ФК «Металлист», «опубликованная в СМИ информация не соответствует действительности и глубоко оскорбляет наш клуб и харьковских болельщиков». «В откровенно заказных и неправдивых материалах президенту ФК «Металлист» Александру ЯРОСЛАВСКОМУ приписывается фальшивая цитата».

Пресс-служба сообщает, что сам А.ЯРОСЛАВСКИЙ считает публикации «уткой» и в этой связи доводит «до сведения харьковчан и всех украинских болельщиков, что решение КДК ФФУ относительно матча «Металлист»-«Карпаты» никоим образом не может повлиять на подготовку Харькова к Евро-2012».

«Все, что я обещал харьковчанам, будет сделано, а «Металлист» как играл в высшей лиге, так и будет играть», - заявил, комментируя публикации, сам А.ЯРОСЛАВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, в ответ на обращение вице-президента ФФУ А.БАНДУРКИ по поручению Генеральной прокуратуры Украины прокуратура Харьковской области, после проверки, в апреле 2010 г. отказала в возбуждении уголовного дела относительно так называемого договорного матча между «Металлистом» и «Карпатами» (4:0, весна 2008 г.) в связи с отсутствием «события указанного преступления».

По сообщениям СМИ, после этого проверки со стороны ФФУ продолжились, в связи сче А.ЯРОСЛАВСКИЙ якобы заявил, что «если наша команда под надуманным предлогом будет переведена в первую лигу, я перестану инвестировать проекты, связанные с ЧЕ-2012, и харьковчане меня поймут».

Справка УНИАН. Владелец ФК «Металлист», президент группы DCH А.ЯРОСЛАВСКИЙ является генеральным инвестором и координатором подготовки Харькова к Евро-2012. Группа DCH - одна из наибольших бизнес-групп Украины - реализует комплексную программу подготовки Харькова к Евро-2012. Программа включает реконструкцию ряда объектов спортивной инфраструктуры города (в частности стадиона «Металлист») и Международного аэропорта «Харьков». По данным пресс-службы DCH, на сегодня А.ЯРОСЛАВСКИМ инвестировано в проекты Евро-2012 частных средств на сумму около 1 млрд. грн.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА