На Харківщині затримано мера-хабарника

Харків. 25 травня. УНІАН. Працівники Управління державної служби боротьби з економічною злочинністю Головного управління МВС України в Харківській області за вимагання хабара затримали мера одного з міст Харківської області.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю обласної міліції.

Чоловік 1959 року народження, державний службовець IV категорії 7 рангу, вимагав від мешканця Харківської області хабар у розмірі 20 тис. грн. за оформлення документів на право власності на земельну ділянку в Барвінківському районі.

В ЦГЗ повідомляють, що мера було затримано під час отримання 16 тис. грн. – першої частини обговореної суми. За цим фактом порушено кримінальну справу за ознаками ч.2 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара). Підозрюваного затримано в порядку ст. 115 КПК України. Зібрані матеріали передано до прокуратури Харківської області.