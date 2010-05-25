«Вдаримо автопробігом по бездоріжжю?»..

Харків. 25 травня. УНІАН. Станом на 15 травня у 12 з 27 районів Харківської області не розпочато робіт з ремонту дорожнього покриття в населених пунктах.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністраці, про це поінформував під час селекторної наради заступник начальника Головного управління житлово-комунального господарства Сергій ДОРОШЕНКО.

За його даними, на 15 травня ремонту доріг не було розпочато в населених пунктах Барвінківсковського, Борівського, Великобурлуцького, Вовчанського, Дворічанського, Дергачівського, Золочівського, Коломацького, Лозівського, Печенізького, Харківського, Шевченківського районів, а також у містах Люботині та Чугуєві.

С ДОРОШЕНКО зазначив, що керівництво області стурбоване станом доріг - як комунальних, так і доріг загального користування, - який після складної зими значно погіршився.