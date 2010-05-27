Курси валют у банках Харкова

Долар 7,9 - 7,92

Харків. 27 травня. УНІАН. На 27 травня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк – купівля долара - 7,8995 (продаж - 7,904 грн.), євро - 9,7 грн. (9,71 грн.), Базис - 7,8995 (7,943), 9,6 (9,78), Реал-банк - 7,92 (7,95), 9,63 (9,8) відповідно. Національний банк України на 27 травня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 792.5400 (на 26 травня – 792.5500) 100 EUR – 975.5375 (на 26 травня – 968.7339) 10 RUR – 2.5277 (на 26 травня – 2.5217)

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