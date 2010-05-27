По вул. Свободи і Асхарова не буде води
11:46, 27 травня 2010Харьків
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Ремонт водогону
Харків. 27 травня. УНІАН. Завтра, 28 травня з 10.00 до 15.00 у зв`язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт на водогоні по вул. Ахсарова ,13-15, тимчасово обмежується холодне і гаряче водопостачання будинків:
по вул. Л. Свободи, 34-А, 42-Б, 46-В
вул.Ахсарова, 13, 15, 15-А, 17, 19, 21, 23, 23-А, 25
Телефони для довідок: 712-08-40, 705-10-68.
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