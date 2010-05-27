Сутички в парку Горького – двоє потрапили до лікарні (додано фото)

Харків. 27 травня. УНІАН. Сьогодні у Харкові під час зіткнень в зоні вирубки дерев у парку культури і відпочинку ім. Горького постраждало двоє людей.

Як передає кореспондент УНІАН, зіткнення сталося близько 15.00 коли екскаватор почав рухатися у бік тих, хто захищає дерева від вирубки.

Попереду екскаватора йшли люди в оранжевих жилетах, судячи з усього – виконавці робіт, хоча вони не представилися. Із застосуванням грубої сили вони відтягували активістів опору. Одного з них було перекинуто через шлагбаум головою вниз, внаслідок чого він отримав ушкодження. В результаті зіткнень двоє захисників дерев потрапили до лікарні – вони були забрані з місця сутичок швидкою допомогою.

Серед учасників опору, крім молодих активістів, – діти-школярі, жінки та люди похилого віку.

На місце подій прибув народний депутат України Володимир ФІЛЕНКО (фракція БЮТ). Завдяки його втручанню протистояння між виконавцями робіт і захисниками дерев не набрало більш масштабного характеру.

Правоохоронці, які прибули на місце, не втручалися. У ці хвилини вони складають протоколи.

Журналісти, які працюють на місці подій, скаржаться, що їм заважають працювати люди, які не називаються.

Як повідомляв УНІАН, у парку ім. Горького за дозволом Харківського міськвиконкому триває пробивка просіки для дороги, яка, за інформацією влади, має розв’язати транспортні проблеми в цьому районі міста. З початку вирубки на місці робіт противники цього вже близько тижня намагаються зупинити вирубування дерев, заявляючи, що воно ведеться незаконно. На просіці розбито намети, біля яких цілодобово чергують активісти, на дерева піднімаються альпіністи, щоб завадити вирубуванню. На місці подій періодично відбуваються сутички.

На знімку: один з учасників опору вирубці дерев у парку Горького.