У п'ятницю на сході 25-29°

Харків. 27 травня. УНІАН. На завтра синоптики прогнозують у більшості областей України дощі та грози.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 28 травня по Україні хмарна погода з проясненнями. Вночі на Правобережжі, вдень у більшості областей - дощі, грози, у західних областях, а вдень і в північних та центральних - місцями сильні дощі, подекуди град, шквали та пориви вітру 15-20 м/с.

Температура вночі - 9-14°, на узбережжі морів - до 17°, на півночі Лівобережжя - 4-9° тепла; вдень - 19-24°, на сході та крайньому півдні місцями - 25-29°; на високогір`ї Карпат вночі - 5-10°, вдень - 10-15° тепла. Вітер південний з переходом на західний, 7-12 м/с.

У Київській області вночі невеликий, вдень помірний, місцями сильний дощ, гроза. Вітер південний з переходом на західний, 7-12 м/с, вдень подекуди пориви 15-20 м/с. Температура вночі - 9-14°, вдень - 19-24°.

У Києві вночі невеликий, вдень помірний, місцями сильний дощ, гроза. Вітер південний з переходом на західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі - 10-12°, вдень - 20-22°.

27 травня температура води в Чорному та Азовському морях 18-21°, в районі Ялти, Алушти та Феодосії 11-15°, в Дніпрі біля Києва - 19°.