Філенко просить Януковича дати оцінку подіям у Харкові

Харків. 27 травня. УНІАН. Народний депутат України Володимир ФІЛЕНКО (фракція БЮТ) вимагає від керівництва країни та Харківської області дати оцінку подіям у Харкові, що стосуються вирубки дерев у парку культури та відпочинку ім. Горького.

Як передає кореспондент УНІАН, свою точку зору на події В.ФІЛЕНКО висловив сьогодні на прес-конференції у прес-центрі «Майдан Свободи».

На його думку, вирубування дерев у рекреаційній зоні є грубим порушенням міжнародної конвенції, яку підписала Україна. Нардеп вважає, що негативна реакція харків’ян на незаконні дії є цілком «справедливою» і акції протесту «абсолютно виправданими».

В.ФІЛЕНКО повідомив, що він звернувся до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА, Генерального прокурора МЕДВЕДЬКА, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ, міністра внутрішніх справ України Анатолія МОГИЛЬОВА, обласної прокуратури, а також до в.о. мера Харкова Геннадія КЕРНЕСА, аби вони всі «дали оцінку того, що відбувається».

Сам В.ФІЛЕНКО покладає вину на місцеву владу, яка, як він вважає, поводиться так, ніби «їй все можна». Вирубують дерева, «щоб зрубати зелень», - так висловився він

Депутат також висловив здивування, що на події активно не реагують місцеві політики, а також народні депутати, які раніше заявляли, що відстоюватимуть інтереси харків’ян і, зокрема, не дозволять незаконної вирубки в парку ім. Горького.

Як повідомляв УНІАН, у парку ім. Горького за дозволом Харківського міськвиконкому триває пробивка просіки для дороги, яка, за інформацією влади, має розв’язати транспортні проблеми в цьому районі міста. З початку вирубки на місці робіт противники цього вже близько тижня намагаються зупинити вирубування дерев, заявляючи, що воно ведеться незаконно. На просіці розбито намети, біля яких цілодобово чергують активісти, на дерева піднімаються альпіністи, щоб завадити вирубуванню. Періодично на місці подій відбуваються сутички. 27 травня близько 15.00 в зоні вирубки дерев у парку ім. Горького сталося зіткнення між виконавцями робіт і противниками вирубки, внаслідок чого постраждало двоє протестувальників, яких швидкою допомогою було доправлено до лікарні.