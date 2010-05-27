Поблизу Шевченкового перекинулась вантажівка з азотною кислотою

Харків. 27 травня. УНІАН. У Харківській області внаслідок розливу азотної кислоти постраждав водій, який її перевозив, та працівник ДАІ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, дорожньо-транспортна пригода за участю вантажного автомобіля ЗІЛ-4331 сталася на автошляху Чугуїв-Мілове у Шевченківському районі. Водій вантажівки поблизу смт. Шевченкове з невідомих поки що причин не впорався з керуванням, в результаті чого вантажівка перекинулася в кювет. Внаслідок ДТП була пошкоджена бочка об`ємом 5 кубічних метрів з азотною кислотою, що знаходилася в кузові автомобіля. Через пошкодження відбулося витікання небезпечної речовини на проїзну частину.

За збігом обставин свідком автопригоди став начальник ВДАІ Шевченківського району Харківської області С.СИСОЄВ, який рухався на службовому авто по вказаній автодорозі. Ризикуючи власним життям, він витягнув водія з небезпечного автомобіля.

Після цього він повідомив про подію УДАІ, МНС та викликав «швидку допомогу». Водій з тілесними ушкодженнями був доставлений до райлікарні селища Шевченкове, а капітану міліції була надана медична допомога на місці пригоди.

Окрім водія та працівника ДАІ, від розливу азотної кислоти більше ніхто не постраждав.

За свідченням фахівців МНС, загрози забруднення навколишнього середовища не існує, тому що небезпечну речовину вчасно локалізовано та знешкоджено, підкреслили в ДАІ.