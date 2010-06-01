Рахункова палата «нарахувала» Авакову низку порушень

Харків. 1 червня. УНІАН. Територіальне управління Рахункової палати України по Харківській, Сумській і Полтавській областях виявило низку порушень при використанні коштів державного бюджету під час здійснення повноважень Харківською облдержадміністрацією у 2008-2009 роках.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у теруправлінні, такий висновок зроблено за результатами аудиту, проведеного у Головному фінансовому управлінні, Головному управлінні економіки, Управлінні капітального будівництва Харківської ОДА, а також у Державному архіві Харківської області.

«Зокрема, у 2008-2009 роках Харківська обладміністрація не виконувала ухвалу Кабміну від 2000 року, якою приписується надавати уряду звіт про бюджет, фінанси, використання земельних ресурсів, взаємодію з органами місцевого самоврядування. ХОДА жодного разу не звітувала перед урядом», - повідомив начальник територіального управління Рахункової палати Станіслав КОСІНОВ.

Крім того, в результаті перевірки було з`ясовано, що Харківська ОДА «витратила 200 тисяч гривень на розробку стратегії соціально-економічного розвитку регіону, а також стратегії розвитку високотехнологічних галузей промисловості у НАН України».

«Ці два документи так і не потрапили на сесію обласної ради. У зв`язку з цим ми вважаємо, що ці гроші витрачені неефективно», - зауважив С.КОСІНОВ.

За його даними, також аудит показав, що в 2008-2009 роках Харківською облдержадміністрацією були перевищені витрати на утримання чиновників.

Тодішній голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ “видав два розпорядження, якими була встановлена гранична чисельність апарату. У 2008 році були перевищені витрати на утримання апарату ХОДА (за рахунок районних державних адміністрацій) на 600 тисяч гривень, і на 350 тисяч гривень в 2009 році. Крім того, гранична чисельність була незаконно збільшена на 28 осіб», - підкреслив С.КОСІНОВ.

Крім того, під час перевірки фахівці теруправління Рахункової палати «виявили ряд фактів перевищення повноважень головою ХОДА у 2008-2009 роках Арсеном АВАКОВИМ».

«Так, АВАКОВИМ було підписане розпорядження на 7 мільйонів, пов`язане з фінансуванням трьох місцевих бюджетів і перерозподілом субвенцій, тоді як це компетенція обласної ради. Також ХОДА втручалася в діяльність РДА, виділяючи земельні ділянки», - зазначив С.КОСІНОВ.

Водночас, як повідомили УНІАН у прес-службі депутата Харківської обласної ради А.АВАКОВА, на сьогодні А.АВАКОВ не отримував на руки офіційних документів з територіального управління Рахункової палати. Рішення А.АВАКОВА, коментувати це чи ні, може бути прийняте ним лише у разі отримання документів, якщо вони надійдуть, а «не на підставі прес-релізів», сказав представник прес-служби.