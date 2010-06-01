Кілька районів Харкова залишаться без води

Харків. 1 червня. УНІАН. У зв`язку з ремонтом водопроводу з 8.00 2 червня до 8.00 3 червня у кількох районах Харкова буде припинено водопостачання:

Як повідомляє сайт Харківської міськради, вода буде відсутня:

в частині Московського, Київського, Комінтернівського, Червонозаводського районів, обмеженій вулицями Польовою, Плеханівською, Кірова, проспектом Гагаріна, вулицями Юного Ленінця і О. Невського, проспектом Гагаріна, Червоношкільною та Харківською набережними, вулицями Шевченка, Челюскінців, Азовською, Шолом-Алейхема, Матюшенко, річкою Харків, торговим центром біля ст. метро «Ім. Ак. Барабашова», вул. Ак. Павлова, провулком Білостоцьким, вул. Шкільною, наб. Крупської до вул. Польовій, а також медкомплекса міських лікарень № 2 і № 17 по Московському проспекту;

в частині Фрунзенського району, обмеженій вулицями Харківських Дивізій, Танкопія, проспектом 50-річчя СРСР, річкою Немишля, проспектами Тракторобудівників та Московським до вулиці Харківських Дивізій;

в частині Комінтернівського району, обмеженій проспектом Гагаріна, залізничним полотном, проспектами Московським і 50-річчя СРСР, вул. Ньютона до проспекту Гагаріна, а також мікрорайонів № № 27, 28, 29 Нових Будинків.

Телефон для довідок: 712-08-40.