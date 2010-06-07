У Харкові вкрали інкасаторську сумку

Харків. 7 червня. УНІАН. У Харкові слідчі перевіряють причетність сержанта міліції до зникнення інкасаторської сумки, у якій було 13,6 тис. російських рублів.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, працівники підрозділу служби інкасації Державної служби охорони як завжди забрали кошти в одному з відділень банку в Харкові. Однак під час здачі та перерахування інкасаторських сумок, перевірки їх відповідності супровідним документам, було виявлено нестачу однієї з них. Згодом виявилося, у тій сумці було 13,5 тисяч російських рублів.

На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група. Підозри у причетності до зникнення інкасаторської сумки з грошима впали на одного з тих, хто мав забезпечувати охорону банківського майна. Було встановлено обставини, які вказують на можливу причетність до інциденту молодшого інспектора супроводу, сержанта міліції, який працював в органах внутрішніх справ два роки.

На даний час вирішується питання про порушення кримінальної справи, перевірка триває.