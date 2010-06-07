Харків’янка виграла Відкритий Чемпіонат Франції

Харків. 7 червня. УНІАН. 15-річна харків`янка Еліна Світоліна стала переможницею Відкритого чемпіонату Франції серед юніорів. У фіналі українська тенісистка обіграла свою ровесницю з Тунісу Онс Жебер: 6-2 7-5.

Як повідомляє сайт Сапронов-теніс, українка оразу захопила лідерство в матчі, повівши 6-2 4-1, але в середині другого сету гра вирівнялася. Перша спроба вихованки харківського клубу «Sport&court» подати на матч в 10-му геймі провалилася, і рахунок став рівним 5-5. Зробивши ще один брейк, Еліна вже не дала суперниці жодних шансів і упевнено узяла гейм на своїй подачі.

Таким чином, харків`янка взяла реванш за поразку від Жебер на турнірі першої категорії в Шарлеруа (Бельгія) за тиждень до Відкритого чемпіонату Франції.

Завдяки успіху в Парижі Еліна наступного тижня увійде до числа п`яти найсильніших юніорів світу у віковій категорії 18 років і молодше.

Світоліна стала першою українською тенісисткою, що перемогла на юнацькому Ролан Гаррос. Серед представниць України перемогу на юніорському турнірі Великого Шолома в одиночному розряді до сьогоднішнього дня здобувала лише Катерина Бондаренко, вигравши Уїмблдон 2004 року.

Нагадаємо, що влітку 1991 року, коли Україна ще не була незалежною державою, юнацький Ролан Гаррос виграв Андрій Медвєдєв.