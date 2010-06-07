Колесніков приїде на аерофорум до Ярославського

Харків. 7 червня. УНІАН. Віце-прем’єр-міністр України з питань Євро-2012 Борис КОЛЕСНІКОВ візьме участь у Міжнародному форумі аеропортів і авіаперевізників Routes CIS у Харкові.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в оргкомітеті форуму, урочисте відкриття аерофоруму, ініціатором і організатором якого виступає група DCH Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО, відбудеться сьогодні о 15.00 в спорудженому до Євро-2012 новому аеровокзалі Міжнародного аеропорту «Харків». До участі у аерофорумі вже зареєструвалися понад 1000 представників міжнародного ринку авіаперевезень майже із 40 країн світу. Захід відбудеться в рамках Всесвітнього форуму з розвитку авіамаршрутів The World Route Development Forum.

Як зазначили в оргкомітеті, «високий рівень події відкриє Харкову унікальну можливість продемонструвати прогрес у підготовці до чемпіонату Європи з футболу. З наближенням дати старту Євро-2012 динаміка роботи на всіх об`єктах набуває вирішального значення. Харків у цьому процесі стабільно показує приклад злагодженої командної гри, і на всіх етапах увага і підтримка уряду дозволяють нарощувати темпи підготовки».

В оргкомітеті підкреслюють, що 2 червня на засіданні Наглядової ради УЄФА в штаб-квартирі в Женеві українські міста отримали підтвердження участі в Євро-2012. Експерти УЄФА розглянули звіт віце-прем`єр-міністра України з питань Євро-2012 Б.КОЛЕСНІКОВА про хід підготовки об`єктів у всіх 4 містах. Наступна визначальна крапка у відносинах з УЄФА - вересень цього року, тому «в найближчі три місяці всі сили і ресурси будуть спрямовані на те, щоб повністю виправдати прогнози, у тому числі й щодо завершення підготовчих робіт і введення в експлуатацію нового терміналу Міжнародного аеропорту «Харків». Відкриття терміналу заплановане на День міста - 23 серпня 2010 р.

Довідка УНІАН. Група DCH - одна з найбільших бізнес-груп України. Бенефіціар - Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ. DCH реалізує комплексну програму підготовки Харкова до Євро-2012. Програма включає реконструкцію низки об`єктів спортивної інфраструктури міста (зокрема, стадіону «Металіст») і міжнародного аеропорту «Харків». На сьогодні DCH інвестувала в реалізацію проектів Євро-2012 близько 1 млрд. грн.