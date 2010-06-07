МВС видворило з Харківщини 37 іноземців

Харків. 7 червня. УНІАН. За результатами відпрацювання речових, продовольчих ринків та торговельних майданчиків на території Харківської області за межі держави видворено 37 іноземців, в тому числі 2 – у примусовому порядку.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН в Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в Харківській області.

За даними ЦГЗ, під час проведення заходів з 17 по 25 травня 2010 року міліціонери здійснили 246 перевірок, у тому числі на продуктових ринках – 143, на речових – 76. До проведення відпрацювання щоденно залучалось близько 1000 працівників правоохоронних органів Харківщини. У результаті вжитих заходів виявлено та притягнуто до адміністративної відповідальності за ст.ст. 203-206 Кодексу України про адміністративні правопорушення 337 осіб.

У тому числі за ст. 203 КУпАП (порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) до відповідальності притягнутий 291 іноземний громадянин (Азербайджан – 35, Вірменія – 8, Грузія – 17, Молдова – 4, Російська Федерація – 29, інші країни - 198), за ст. 204 КУпАП (порушення порядку працевлаштування) – 3 посадові особи, за ст. 205 КУпАП (невжиття заходів щодо забезпечення своєчасної реєстрації іноземців і осіб без громадянства) – 36 фізичних осіб, які своєю бездіяльністю сприяли порушенню іноземцями Правил перебування в Україні, за ст. 206 КУпАП – 7 осіб, які надавали житло, автотранспорт чи інші послуги іноземцям з порушенням законодавства про їхній правовий статус.

Працівники міліції під час проведення відпрацювання Харківського регіону виявили 39 незаконних мігрантів (Азербайджан – 9, Вірменія – 3, Грузія – 5, РФ – 3, Узбекистан – 10, СРВ –3, Нігерія – 1, Киргизія – 4, Білорусь - 1). Скорочено термін перебування на Україні 15 іноземцям (Азербайджан – 2, Грузія – 3, Узбекистан – 9, Таджикистан - 1).

Здійснено 39 перевірок законності підстав отримання дозволів на здійснення підприємницької діяльності та 7 перевірок обґрунтованості та законності прийняття рішень про визнання іноземців громадянами України та надання дозволу на постійне проживання в Україні.