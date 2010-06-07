Ярославський відкрив Аерофорум у Харкові

Харків. 7 червня. УНІАН. Сьогодні в Міжнародному аеропорту «Харків» розпочав роботу Міжнародний аерофорум Routes CIS.

Як передає кореспондент УНІАН, форум, ініціатором та організатором якого виступає група DCH Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО, проходить на базі спорудженого до Євро-2012 нового пасажирського терміналу аеропорту «Харків».

Відкриваючи форум, О. ЯРОСЛАВСЬКИЙ висловив сподівання, що «всім він дасть позитивні емоції, напевно, хтось із кимсь познайомиться, напевно, хтось із кимсь укладе якісь ділові угоди - це все буде сприяти розвитку нашого регіону». Господар форуму побажав учасникам, «щоб у всіх «збулися очікування, на які всі розраховували». Говорячи про підготовку до Євро-2012, О.ЯРОСЛАВСКЬКИЙ запевнив, що по відношенню до Харкова «сумнівів ніяких не буде ні в УЄФА, ні в уряду України».

Промовляючи на урочистій церемонії відкриття форуму, віце-прем’єр-міністр України з питань Євро-2012 Борис КОЛЕСНІКОВ подякував присутнім за те, що вони знайшли час і можливість відвідати Харків – «безумовно, столицю авіаційної індустрії» України, а О.ЯРОСЛАВСЬКОМУ - за те, що він «виявив мужність, знайшов кошти, і все-таки зробив цей проект приватним». За його словами, згідно з планами, в найближчі півтора роки всі авіаперевізники отримають від уряду України нові об’єкти. У Харкові, крім уже збудованого аеровокзалу, буде побудована і здана в експлуатацію не пізніше жовтня 2011 року злітно-посадкова смуга. У Львові - новий пасажирський термінал і здана в експлуатацію смуга. В Борисполі - новий пасажирський термінал «Д», термінал «Ф» буде зданий в експлуатацію вже цього літа. Наступного року буде зданий в експлуатацію термінал у аеропорту «Донецьк» і смуга. Зараз уряд працює над тим, щоб зняти деякі антидискримінаційні моменти для українські авіакомпаній в роботі з Євросоюзом, а також над відміною візового режиму для України, сказав Б.КОЛЕСНИКОВ. «Наша країна відкрита для всіх авіакомпаній, авіаперевізників», - заявив він.

У форумі беруть учать понад 600 учасників з 35 країн світу, представлені понад 50 компаній. Цей захід у Харкові відбувається в рамках Всесвітнього форуму з розвитку авіамаршрутів The World Route Development Forum і є першим заходом Routes, який проводиться в СНД. Форум є унікальний тим, що в Харкові, в одному місці, зібралися керівники аеропортів та авіакомпаній з різних країн світу, які планують розвивати свої маршрути на просторі СНД. Харків унікальний авіаційний вузол між сходом і заходом поблизу майбутньої траси «Лісабон – Пекін», відзначили організатори форуму.

Форум завершить роботу 9 червня.

Довідка УНІАН. Група DCH - одна з найбільших бізнес-груп України. Бенефіціар - Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ. DCH реалізує комплексну програму підготовки Харкова до Євро-2012. Програма включає реконструкцію низки об`єктів спортивної інфраструктури міста (зокрема, стадіону «Металіст») і міжнародного аеропорту «Харків». На сьогодні DCH інвестувала в реалізацію проектів Євро-2012 близько 1 млрд. грн.

Основні характеристики міжнародного аеропорту «Харків» у 2012 році: загальна площа нового терміналу 20 тис. кв. м, пропускна спроможність нового терміналу – 650 пас./год., довжина злітно-посадкової смуги – 2470 м, загальна площа перону – 136 тис. кв. м, кількість місць стоянок літаків – 28, тип повітряних суден, які будуть обслуговуватися, - В-737, А-320.

Основні характеристики аеропорту «Харків» до Євро-2012: пропускна спроможність – 25,5 тис. пас./день. Кількість місць стоянок літаків – 103 (у тому числі «Міжнародний аеропорт «Харків» – 38, завод «ТОРА» - 20, «Харківський авіазавод – 20, Чугуївський аеродром – 25).

Раніше Державною цільовою програмою на реконструкцію аеропорту «Харків» загалом передбачено 1235,83 млн. грн.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА