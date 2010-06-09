Експерти УЄФА знову в Україні

Харків. 9 червня. УНІАН. У період з 8 по 11 червня Київ відвідає декілька груп експертів УЄФА, які відповідають за різні напрями підготовки до євро першості.

Під час візиту першої швейцарської делегації, який розпочався 8 червня, експерти ознайомляться зі станом виконання гарантій щодо захисту інтелектуальної власності і проходження митного контролю, пише прес-служба МОК "Євро-2012 Україна".

9-10 червня відбудеться черговий візит до Києва перебуватиме Директора департаменту УЄФА зі стадіонів та безпеки Марка Тіммера.

Цього разу у центрі уваги представників Департаменту УЄФА зі стадіонів та безпеки будуть ключові принципи підготовки стюардів, а також питання безпеки і правопорядку на стадіонах Євро-2012.

Вже 10 червня до Києва прибудуть представники департаменту з організації заходів Євро-2012, щоб провести робочу зустріч з представниками Місцевого організаційного комітету "Євро-2012 Україна", Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу і відповідальними за організацію Турніру у приймаючих містах - Києві, Харкові, Донецьку і Львові.

І остання, четверта делегація, яку очікують у МОК "Євро-2012", складатиметься з експертів УЄФА з питань інформаційно-комунікаційних технологій, і відвідає Київ з 9 по 11 червня.

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