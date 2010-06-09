Клюєв відвідає Харків
13:17, 09 червня 2010Харьків
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Урядовець побуває на заводі Малишева
Харків. 9 червня. УНІАН. Перший віце-прем’єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ 10 червня з робочим візитом відвідає Харків.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, А.КЛЮЄВ візьме участь у розширеній нараді щодо актуальних проблем та перспектив розвитку економіки та соціальної сфери Харківської області.
Крім цього, у рамках робочої поїздки до Харкова віце-прем’єр-міністр відвідає Держпідприємство «Завод ім. Малишева».
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