Клюєв відвідає Харків

Харків. 9 червня. УНІАН. Перший віце-прем’єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ 10 червня з робочим візитом відвідає Харків.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, А.КЛЮЄВ візьме участь у розширеній нараді щодо актуальних проблем та перспектив розвитку економіки та соціальної сфери Харківської області.

Крім цього, у рамках робочої поїздки до Харкова віце-прем’єр-міністр відвідає Держпідприємство «Завод ім. Малишева».