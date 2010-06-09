Ярославський вірить уряду

Харків. 9 червня. УНІАН. Президент групи DCH, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ переконаний, що український уряд виконає зобов’язання щодо реконструкції аеродрому Харківського аеропорту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ сказав на прес-конференції за підсумками Міжнародного аерофоруму Routes CIS, який 7-9 червня проходив у спорудженому до Євро-2012 групою DCH новому аеровокзалі Харківського аеропорту.

«У нас абсолютно ділові стосунки з урядом і віце-прем`єром з питань Євро-2012 Борисом КОЛЕСНІКОВИМ», - сказав О.ЯРОСЛАВСЬКИМ, відповідаючи на запитання про фінансування урядом державної частини проектів реконструкції аеропорту.

Щодо злітно-посадкової смуги, то минулого року було виділено 57 млн. грн., цього року виділено 80 млн. грн., у червні – 120 млн. грн., і так за графіком все має дійти до свого логічного завершення, тобто до закінчення будівництва 2,5-кілометрової смуги», - сказав О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ. Весь проект подорожчає, додав він, зазначивши, що його вартість становитиме «близько 1 млрд. 300 млн. гривень».

«Питань щодо смуги, - сказав бізнесмен, - немає, ви мабуть усі бачили, що роботи тривають цілодобово, вибирається щодоби близько 11 тисяч кубометрів в ґрунту, всього необхідно вибрати близько одного мільйона кубометрів ґрунту, на це піде десь 2,5 місяця. Паралельно буде бетонуватися сама смуга. Щоб іти за графіком, нам треба укладати близько однієї тисячі кубометрів бетону на добу».

Довідка УНІАН. Група DCH - одна з найбільших бізнес-груп України. Бенефіціар - Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ. DCH реалізує комплексну програму підготовки Харкова до Євро-2012. Програма включає реконструкцію низки об`єктів спортивної інфраструктури міста (зокрема, стадіону «Металіст») і міжнародного аеропорту «Харків». На сьогодні DCH інвестувала в реалізацію проектів до Євро-2012 близько 1 млрд. грн.

Основні характеристики міжнародного аеропорту «Харків» у 2012 році: загальна площа нового терміналу 20 тис. кв. м, пропускна спроможність нового терміналу – 650 пас./год., довжина злітно-посадкової смуги – 2470 м, загальна площа перону – 136 тис. кв. м, кількість місць стоянок літаків – 28, тип повітряних суден, які будуть обслуговуватися, - В-737, А-320.

На знімку: Олександр Ярославський спілкується з Борисом Колесніковим на відкритті Аерофоруму Routes CIS у новому аеровокзаолі Міжнародного аеропорту «Харків», 7 червня 2010 р.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА