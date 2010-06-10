Клюєв розповів, як розплачуватимуться за проведення аудиту уряду Тимошенко

Харків. 10 червня. УНІАН. Аудит діяльності уряду Юлії ТИМОШЕНКО виконуватиметься за рахунок коштів, повернених правоохоронними органами до бюджету за результатами перевірки зловживань попереднього Кабінету міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ, відповідаючи на запитання, чому для проведення аудиту було обрано компанію Trout Cacheris, які щодо неї висуваються терміни і в яку суму обійдеться Україні цей аудит.

З приводу вибору компанії А.КЛЮЄВ відповів так: «Проводили тендер, і на тендері визначили, яка компанія. Тому тут все прозоро».

«Все, що стосується обсягу послуг, - додав він, - зараз компанія почала проводити аудит. Остаточний обсяг послуг буде визначено вже після того, як вони визначаться з обсягом роботи. У нас обумовлені, як мовиться, рамки і параметри. Вони не можуть переходити певну межу».

Щодо того, з яких коштів буде оплачено послуги компанії, перший віце-прем`єр сказав: «Знаєте, у минулого уряду дуже багато було зловживань. Я думаю, що у правоохоронних органів дуже багато роботи. І багато коштів буде повернено до державного бюджету. За рахунок цього ми і фінансуватимемо ці витрати».

Як повідомляв УНІАН, 13 травня п.р. уряд України підписав контракт з компанією Trout Cacheris, PLLC (США) про проведення аудиту фінансово-економічної діяльності органів державної влади у 2008-2009 роках.

Кошти на проведення аудиту передбачені законом про держбюджет на 2010 рік.

Опозиція вважає, що влада використовуватиме будь-які результати аудиту фінансово-господарської діяльності попереднього уряду для необґрунтованих звинувачень на адресу Ю.ТИМОШЕНКО.

Довідка УНІАН. Юридична фірма Trout Cacheris опікується розслідуваннями з відмивання грошей, як в комерційних, так і в державних організаціях. Зокрема, партнер компанії Плато КАЧЕРІС розслідував справу щодо Уотергейтського скандалу (1972-1974 рр.), який закінчився відставкою президента США Річарда НІКСОНА, а також розслідував справу екс-президента США Біла КЛІНТОНА, замішаного у сексуальному скандалі, який призвів до імпічменту Б.КЛІНТОНА.