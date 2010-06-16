Могильов підтримав Кернеса

Харків. 16 червня. УНІАН. Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ вважає законним рішення влади Харкова про вирубування дерев у Центральному парку культури і відпочинку імені Горького для будівництва дороги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні колегії Головного управління МВС України в Харківській області, коментуючи вирубування дерев в парку імені Горького, що викликало масові протести з боку харків`ян і зіткнення на місці проведення робіт.

«Рішення про прокладення дороги ухвалене владою, воно прийняте законно, ми повинні забезпечити те, аби ця норма закону виконувалася», - заявив А.МОГИЛЬОВ.

«Якщо вона комусь не подобається, - додав міністр, - у нього є право звернутися до суду, а доки воно діє, ми повинні забезпечувати виконання цієї норми закону. Крапка. Ми не повинні озиратися, що хтось вважає це правильним чи неправильним… Завдання міліції забезпечити охорону громадського порядку».

А.МОГИЛЬОВ вважає, що події в парку імені Горького свідчать про нестабільність громадсько-політичної ситуації в Україні, і вони надто перебільшені, а міліцію використовують у своїх цілях.

«Ми, на жаль, зараз, - сказав міністр, - живемо ще в період суспільно-політичної нестабільності, і останні події в Харкові свідчать, що тут з будь-якої дії намагаються роздути величезний міхур або пухир, і створити на грунті цього оплачувані акції».

За словами міністра, міліцію намагаються втягнути в різні конфлікти з того чи іншого боку.

Як повідомляв УНІАН, 19 травня виконавчий комітет Харківської міської ради ухвалив рішення «Про видалення зелених насаджень між вулицею Новгородською і Сумською в районі вулиці Біла Акація», яким дозволив вирубати на території Центрального парку культури і відпочинку імені Максима Горького 503 дерева.

20 травня на захист найстарішого парку міста вийшли активісти з вимогою припинити вирубування столітніх дерев без погодження з Державною екологічною інспекцією Міністерства охорони навколишнього природного середовища України і без резолюції громадських слухань.

Упродовж двох тижнів на території парку проходили зіткнення між захисниками дерев і так званою муніципальною охороною. Було встановлено намети, в яких цілодобово чергували активісти, на деревах сиділи альпіністи, аби перешкодити вирубуванню дерев. У результаті зіткнень декількох активістів було госпіталізовано.