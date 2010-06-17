Сьогодні – сесія облради

Харків. 17 червня. УНІАН. Сьогодні у Харкові відбудеться LVIII сесія обласної ради 5-го скликання. Початок засідання – о 10.00.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облради, одне з головних питань -

затвердження Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2010 рік, внесення змін до обласного бюджету.

Напередодні, за ініціативи заступника голови обласної ради Вікторії КАЗАКОВОЇ, до порядку денного включено питання про регіональну програму духовно-етичного відродження та збереження історичної правди в Харківській області на 2010-2015 рр. «У минулому, 2009 році, ми фактично працювали за основними напрямками даної програми в рамках концепції «Збереження історичної правди». У 2010 р. була створена робоча група, до якої увійшли представники депутатського корпусу, облдержадміністрації, силами якої й була розроблена запропонована на розгляд депутатів програма», - В. КАЗАКОВА.