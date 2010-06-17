СБУ затримала за хабар податківця

Харків. 17 червня. УНІАН. Співробітники облуправління СБУ під час отримання хабара затримали заступника начальника відділу податкової міліції однієї з міжрайонних державних податкових інспекцій в Харківській області.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури області, встановлено, що посадовець вимагав хабар у сумі 3 тис. грн. у харківського підприємця за сприяння у вирішенні питання про можливість здійснення ліцензійної підприємницької діяльності без отримання відповідної ліцензії.

Податківця було затримано в автомобілі «на гарячому» під час отримання ним хабара.

Слідчим відділом прокуратури області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України (одержання хабара службовою особою шляхом вимагання). Постановою Червонозаводського районного суду м. Харкова стосовно затриманого обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У справі триває слідство.

Кримінальний кодекс передбачає в цьому випадку міру покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, повідомили у прес-службі прокуратури.