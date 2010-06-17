Курси валют у банках Харкова

Долар 7,9 - 7,91

Харків.17 червня. УНІАН. На 17 червня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 7,8985 (продаж - 7,903 грн.), євро - 9,69 грн. (9,75 грн.), Базис - 7,898 (7,939), 9,55 (9,75), Реал-банк - 7,91 (7,94), 9,63 (9,78) відповідно. Національний банк України на 17 червня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 791.2900 (на 16 червня – 791.4200) 100 EUR – 971.4667 (на 16 червня – 970.1226) 10 RUR – 2.5397 (на 16 червня – 2.5157)

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