Фесенко про «направление ветра» в Україні

Харків. 17 червня. УНІАН. Замість бурхливого, конкурентного і навіть хаотичного політичного середовища, де не було єдиного центру влади, з приходом нового Президента Віктора ЯНУКОВИЧА і уряду в Україні утворилися дві паралельні політичні реальності.

Таку думку у прес-центрі ІА "МОСТ-Харьков" висловив директор Інституту Горшеніна, харків`янин Володимир ФЕСЕНКО.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Інституту Горшеніна, за словами В.ФЕСЕНКА, в останньому номері газети "Левый берег" журналісти і експерти Інституту Горшеніна спробували проаналізувати політичні тенденції перших місяців нової влади і зробити прогноз щодо політичного життя у другому півріччі.

Описуючи дві нинішні політичні реальності, директор Інституту Горшеніна відзначив, що одна з них носить адміністративно-феодальний характер. "Йдеться про те, що побудовано, хоча формування цієї будівлі не закінчено остаточно, кістяк адміністративної вертикалі. Всі вже знають, хто головний начальник в країні, хто ухвалює ключові рішення, і будь-який працівник виконавчої влади і державного апарату знає, що нагорі цієї вертикалі знаходиться Президент. Раніше ситуація була зовсім іншою, - конкуренція Президента і уряду, кожен з урядовців і політиків міг маневрувати між двома цими центрами влади", - сказав експерт.

На думку В.ФЕСЕНКА, феодальний характер відносин в новій системі влади пов`язано з феодал-васальною залежністю усередині вертикалі влади.

"Є головний сеньйор – це Президент, проте в його оточенні є сеньйори рангом нижче, які є васалами Президента і вирішують свої питання не стільки у полі публічної політики, скільки саме у системі адміністративної і феодальної ієрархії. Кожний з них одержав свій наділ в управління, у кожного з них є своя клієнтела, як кадрова, так і бізнесова, за яку він відповідальний, і інтереси, яких він просуває", - відзначив В.ФЕСЕНКО.

Щодо другої частини політичного життя - сфери публічної політики, то вона, на думку експерта, істотно звузилася.

"Простір публічної, представницької політики зараз набагато менший, ніж це було ще півроку тому. І це головна проблема, саме це викликає побоювання щодо авторитарних тенденцій, щодо можливості формування системи керованої демократії і побоювань, пов`язаних з тим, що в Україні може сформуватися або авторитарний або напівавторитарний політичний режим", - вважає В.ФЕСЕНКО.

Політолог відзначив, що якщо звужується простір політичної та інформаційної свободи, то у людей, які хочуть впливати на політику і громадське життя, може не залишитися іншого вибору, окрім як вдатися до радикальних дій.

"Цієї небезпеки потрібно уникнути і це один з аргументів, які я використовую, радячи представникам нової влади все ж не йти на режим керованої демократії і не згортати простір політичних свобод в Україні. Потрібно зняти можливі ризики для того, щоб якась частина політично активних людей не пішла в підпіллі або у радикальну активність", - підсумував В.ФЕСЕНКО.