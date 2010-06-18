Україна попрощалася з Юрієм Іллєнком

Харків. 18 червня. УНІАН. Сьогодні Україна прощалася із видатним режисером Юрієм Іллєнком.

Попрощатися з видатним режисером прийшли, зокрема «Ліна КОСТЕНКО, котру ріднить з ІЛЛЄНКОМ той самий дух непохитності і прямостояння, Іван ДРАЧ, що з ним Юрій ІЛЛЄНКО знімав свої перші фільми, учні великого Майстра, які тепер самі викладають, уся Іллєнкова кінородина, котру він зібрав за роки своєї творчості. Прийшли колеги по кінематографічному цеху, культурні діячі”, - говориться в повідомленні ВО «Свобода» і зазначається, що «з усієї України з’їхались побратими з Всеукраїнського об’єднання «Свобода». Саме свободівцям заповів Юрій Іллєнко організувати останню свою земну путь. Прийшло безліч простих українців, які принесли із собою гори квітів».

Після коротких промов траурна процесія під жалобу трембіт рушила до Володимирського собору. Відправу служив Патріарх Київський і всієї Руси-України ФІЛАРЕТ.

«Поглянувши, що собор вщерть заповнений, Патріарх сказав, що це і є кінець Божої людини. Адже до покійного прийшли люди не з користі, а з любові. Любов є вічною, вони лишається навіть тоді, коли віра та надія зникають. Творчість Юрія Іллєнка – це любов. Тож він закликав помолитися разом за упокій душі Великого Майстра», - повідомляє прес-служба.

Прах Ю.Іллєнка буде похований у селі Прохорівка Черкаської області.