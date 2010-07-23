Курси валют у банках Харкова

Долар 7,863 - 7,87

Харків. 23 липня. УНІАН. На 23 липня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк – купівля долара - 7,8636 (продаж - 7,868 грн.), євро - 10,13 грн. (10,2 грн.), Базис - 7,863 (7,903), 10,08 (10,24), Реал-банк - 7,87 (7,91), 10,02 (10,21) відповідно. Національного банку України на 23 липня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 789.7000 (на 22 липня – 789.7300) 100 EUR – 1014.7645 (на 22 липня – 1012.1969) 10 RUR – 2.5874 (на 22 липня – 2.5973)

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