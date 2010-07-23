Аграрії Харківщини зібрали жито на площі 72%

Харків. 23 липня. УНІАН. Станом на 22 липня в Харківській області обмолочено озимого жита на площі 4,9 тис. гектарів (72%).

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, в цілому намолочено 8,3 тис. тонн зерна.

Середня врожайність становить 16,6 ц/га. Менше 40% жита зібрали в Борівському, Великобурлуцькому, Вовчанському, Дворічинському та Ізюмському районах.

Гороху обмолочено 27,5 тис. га або 89%. Намолочено 39,3 тис. тонн зерна. Середня врожайність 14,3 ц/га. Відстають зі збиранням гороху в Борівському районі, де зібрано 28% до плану.

Озимий ячмінь зібраний з площі 3,2 тис. га або 83%. Намолочено 5,8 тис. тонн. Середня врожайність 17,9 ц/га.

Ярового ячменю обмолочено 110,2 тис. га, що становить 40% до прогнозу. При врожайності 15,9 ц/га намолочено 175,5 тис. тонн.