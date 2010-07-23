Сьогодні Металіст зійдеться з Динамо

Харків. 23 липня. УНІАН. Сьогодні у матчі 3-го туру Чемпіонату України з футболу харківський Металіст на своєму полі приймає київське Динамо.

Як повідомляє прес-служба клубу, всі квитки на матч були розкуплені ще вчора.

Однією з головних інтриг залишається те, чи гратиме сьогодні проти срібного призера нещодавно придбаний Металістом бразильський атакуючий півзахисник Клейтон Хав`єра. Напередодні він обрав собі 10-й номер.

Матч розпочнеться о 21.00.

В чемпіонатах України клуби провели 28 ігор: 3 перемоги у Металіста, 3 гри закінчилися внічию, 22 виграші у Динамо. М`ячі 63:18 на користь киян.