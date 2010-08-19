У Харкові під час пожежі загинули двоє малюків
10:56, 19 серпня 2010Харьків
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До біди довів співмешканець матері
Харків. 19 серпня. УНІАН. У Харкові під час пожежі у квартирі п’ятиповерхового будинку загинули двоє дітей (2008 та 2009 років народження).
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, пожежа в квартирі на другому поверсі виникла вчора о 16.30 через необережне поводження з вогнем співмешканця господарки квартири.
За годину двома відділеннями Державної пожежної охорони МНС пожежу було ліквідовано.
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