У Харківській області збільшено кількість депутатів міських рад
І зменшено – районних
Харків. 20 серпня. УНІАН. Харківська обласна рада затвердила кількісний склад районних та міських рад області наступного скликання.
Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалене сьогодні на позачерговій сесії обласної ради.
Згідно з текстом пояснювальної записки, загальна чисельність депутатів районних рад наступного скликання зменшиться на 379 осіб (на 18,1%). Натомість «через зміни у законодавстві» кількість депутатів міських рад після місцевих виборів 2010 року збільшиться на 20 осіб. «Ця цифра лише на 16% перевищує мінімальну кількість, встановлену законом», - зазначається у документі.
Згідно з інформацією першого заступника голови Харківської облради Миколи ТИТОВА, в області 27 районних рад (загальна кількість депутатів – 916), 7 міськрад у містах обласного значення (366 депутатів, з них 100 – у Харківській міськраді), а також 10 міськрад у містах районного значення (340 депутатів).
Як повідомляв УНІАН, на позачерговій сесії 19 серпня депутати ухвалили рішення скоротити кількісний склад Харківської облради до 136 зі 150 осіб.