Курси валют у банках Харкова

Долар 7,875 - 7,89

Харків. 30 серпня. УНІАН. На 30 серпня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 7,8757 (продаж - 7,88 грн.), євро - 10,05 грн. (10,07 грн.), Базис - 7,875 (7,9125), 9,96 (10,1), Реал-банк - 7,89 (7,93), 10 (10,15) відповідно. Національний банк України на 30 серпня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 788.7000 (на 27 серпня – 789.0000) 100 EUR – 1002.6743 (на 27 серпня – 1001.4777) 10 RUR – 2.5693 (на 27 серпня – 2.5598)

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