Курси валют у банках Харкова
13:05, 30 серпня 2010Харьків
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Долар 7,875 - 7,89
Харків. 30 серпня. УНІАН. На 30 серпня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 7,8757 (продаж - 7,88 грн.), євро - 10,05 грн. (10,07 грн.), Базис - 7,875 (7,9125), 9,96 (10,1), Реал-банк - 7,89 (7,93), 10 (10,15) відповідно.
Національний банк України на 30 серпня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 788.7000 (на 27 серпня – 789.0000)
100 EUR – 1002.6743 (на 27 серпня – 1001.4777)
10 RUR – 2.5693 (на 27 серпня – 2.5598)
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