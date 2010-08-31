Металіст придбав воротаря донецького Металурга

Харків. 31 серпня. УНІАН. Футбольний клуб «Металіст» (Харків) сьогодні підписав контракт з воротарем донецького «Металурга» Володимиром ДИШЛЕНКОВИЧЕМ.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ФК «Металіст», контракт між клубом і воротарем підписаний на 3 роки.

Вартість контракту не повідомляється.

Довідка УНІАН. Володимир ДИШЛЕНКОВИЧ народився 2 липня 1981 р. Зріст 187см, вага 84кг. Виступав у клубах Хайдук (Белград), Црвена Звєзда (Бєлград), Металург (Донецьк). Зіграв 7 матчів за збірну Сербії. Дворазовий чемпіон Сербії і Чорногорії. Триразовий володар Кубка Сербії та Чорногорії. У березні 2010 року отримав українське громадянство.