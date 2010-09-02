9 - 12 вересня в Криму пройде «Джаз Коктебель – 2010»

Харків. 2 серпня. УНІАН. Восьмий Міжнародний фестиваль «Джаз Коктебель - 2010»в Криму цього року відбудеться 9-12 вересня.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в оргкомітеті фестивалю, концерти його учасників традиційно проходитимуть одночасно на кількох сценах.

«Цунамі драйву», зазначають організатори, заплесне слухачів головного майданчика Nujazz, «енергетичне прокачування яким влаштують справжні зірки вітчизняної і зарубіжної музики: загадкові скандінави FaerdTrio, безбашенний кабаре-бенд з Білорусі «Срібне Весілля», Олег Скрипка з черговим надзвичайним проектом і легендарна російська група «Аукціон». Також гостей чекає зустріч із метром світового джазу - американським барабанщиком Елом Фостером і давнім другом фестивалю, «душею і голосом групи Dephazz» невтомним Карлом Фрієрсоном».

Джазові гурмани, зокрема, насолоджуватимуться штуками, які їм запропонує програма Волошинської сцени, розташованої в саду будинку-музею поета. Цей живий концертний зал, розрахований на 250 місць, створює особливу камерну атмосферу, ідеальну для сприйняття концептуальної імпровізаційної музики.

Саме такий джаз звучатиме тут у виконанні відомих музикантів і молодих цікавих команд. Більш камерну, інтимну сторону своєї творчості тут відкриє лідер Faerd Trio саксофоніст Еськsль Ромме, чергові експерименти в стилі фрі-джазу ставитимуть музиканти Carsten Daerr Trio з Німеччини. Запропонують слухачам свої сольні і ансамблеві програми контрабасист Пів Роджерс з Великобританії nf австрійський гітарист Карл Ріттер. І «на солодке» - один з найвідоміших і оригінальніших тенор-саксофоністов Америки Джері Бергонзі.

Фестиваль завершиться Гала-концертом 12 вересня на Волошинській сцені.

Нову програму на цьому фестивалі запропонують і виступлять у Гала-концерті й представники харківської школи джазу. Це Acoustic Quartet - володар Гран-прі фестивалю «Садиба-Джаз - 2010 зі своїм незмінним лідером, клавішником Юхимом Чупахіним. Своє мистецтво разом з ним покажуть Карл Фрієрсон і Ганна Чайковська.

На знімах: (3) учасник минулих фестивалів аккордеоніст Рішар ГАЛЬЯНО ; (4) лідер Acoustic Quartet Юхим ЧУПАХІН; (внизу) - соліст De Phazz Карл ФРІЄРСОН.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА