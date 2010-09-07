У передмісті Харкова знайдено тіло директора «Трьох китів»

Харків. 7 вересня. УНІАН. У передмісті Харкова знайдено тіло власника одного з торговельних центрів міста.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, 7 вересня до оператора служби «102» надійшло повідомлення від працівника одного з торгівельних центрів міста Харкова про те, що у лісосмузі, неподалік від окружної дороги, він виявив труп свого директора.

Під час огляду місця події працівниками міліції було виявлено тіло загиблого 50-річного мешканця міста Харкова, директора одного з торговельних центрів у Харкові.

Перший заступник начальника Головного управління МВСУ в Харківській області Микола ФОМЕНКО поінформував, що, за попередніми висновками, директор покінчив життя самогубством.

За словами М.ФОМЕНКА, на цей час тривають всі необхідні слідчо-оперативні заходи щодо встановлення обставин та мотиву цієї події.

Поінформоване джерело в правоохоронних органах повідомило кореспонденту УНІАН, що загиблий – директор мережі «Три кити» підірвав себе гранатою. Ймовірна версія самогубства – фінансові проблеми бізнесмена. За даними співрозмовника агентства, тіло директор виявив його водій.