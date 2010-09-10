Кернес хоче пробігти марафон

Харків. 10 вересня. УНІАН. Секретар Харківської міськради, в.о. міського голови Геннадій КЕРНЕС постійно займається спортом і хоче пробігти марафон.

Як повідомляє офіційний сайт міської ради, про це Г.КЕРНЕС розповів під час спілкування зі студентами та викладачами Харківської національної академії міського господарства.

Він назвав вид спорту, яким займається, а також зізнався в своєму бажанні пробігти марафонську дистанцію, хоча поскаржився на відсутність часу.

«Мені 51 рік, я постійно займаюся спортом, бігаю майже 15 кілометрів з гантелями і хочу пробігти марафон. Поки що немає часу», - сказав Г.КЕРНЕС.

Довідка УНІАН. Марафон є дисципліною легкої атлетики (існує з античних часів) і являє собою забіг на 42 кілометри 195 метрів.

На знімку внизу: свої фізичні можливості демонструє жірналістам колега Геннадія КЕРНЕСА мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ .