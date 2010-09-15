Янукович ліквідував військовий суд Харківського гарнізону

Указ на сайті Президента

Харків. 15 вересня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом ліквідував військовий місцевий суд Харківського гарнізону. Указ про ліквідацію військових апеляційних та військових місцевих судів України розміщений на офіційному сайті глави держави. Згідно з документом, ліквідовані військові апеляційні суди Центрального регіону і Військово-Морських Сил, а також військові місцеві суди Дніпропетровського, Житомирського, Київського, Львівського, Миколаївського, Одеського, Рівненського Севастопольського, Сімферопольського, Ужгородського, Хмельницького та Черкаського гарнізонів.

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