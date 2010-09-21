МінАПК розробляє Аграрний кодекс
Добкін: для підтримки села
Харків. 21 вересня. УНІАН. Країна робить все для того, щоб підтримати вітчизняного товаровиробника.
Про це заявив губернатор Михайло ДОБКІН, повідомляє сайт облдержадміністрації.
За його словами, міністерство Аграрної політики України має намір розробити Аграрний кодекс, у якому планує визначити порядок державного регулювання сільського господарства та державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників з використанням економічних важелів, які дозволені вимогами міжнародних документів, і з метою збереження національного сільськогосподарського виробництва тієї продукції, вирощування якої є можливим і доцільним для вітчизняного сільгосптоваровиробника.
«Будь-яка країна робить все, щоб у першу чергу підтримати свого вітчизняного товаровиробника. Ми досі боремося з результатами тієї ситуації, яка склалася в 2005 році, коли кордони нашої держави були відкриті для дешевого низькосортного імпорту. Робота з витіснення неякісного імпортного м`яса в нашому регіоні вже дала перші результати, я цікавився, яка ціна в закупівлі на свинину у живій вазі. Ціна, яка існує сьогодні, дає можливість нашим сільгоспвиробникам отримати прибуток. Це позитивно позначається на збільшенні поголів`я великої рогатої худоби в Харківській області», - зазначив під час ефіру на обласному радіо М.ДОБКІН.